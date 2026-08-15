Brodelnde Eifersucht war das Motiv für Mordversuch

Bei einem Haus gab es keine Hilfe

Sie konnte flüchten, er rannte ihr nach. Zuerst versuchte die Frau vergeblich, bei einem Haus Hilfe zu bekommen. Dann blieb aber Gott sei Dank ein Autofahrer aus St. Johann am Walde stehen und ließ die blutende Frau einsteigen. Er selbst hatte seine schwangere Frau an Bord. Der Rumäne war hinterhergerannt und versuchte, sein Opfer aus dem Wagen herauszuzerren. Dabei kam es zu einem Gerangel mit dem Helfer, wobei der Angreifer den Kürzeren zog. Als der Helfer mit dem Opfer wegfuhr, stach der Rumäne noch mehrmals auf den Wagen ein. Er wurde ca. 20 Minuten später festgenommen, leistete keinen Widerstand. Die Tatwaffe wurde gegen 9 Uhr vom Diensthund „Warrior“ entdeckt.