Ex Bulle Jaissle holt Ex-Bulle Dedic zu Newcastle

Sie sind also wiedervereint: Matthias Jaissle, Ex-Salzburg- und nunmehriger Newcastle-Trainer, holt mit Amar Dedic einen anderen Ex-Bullen zu sich in den neuen Stall.
Transfer-Guru Fabrizio Romano war wieder einmal schneller als (fast) alle anderen. Er will in Erfahrung gebracht haben, dass Dedic und Newcastle handelseins sind. Für 35 Millionen soll der 23-jährige Bosnier von seinem jüngsten Klub Benfica Lissabon in die Premier League gelotst werden.
Chef Jaissle
Dort wartet auf ihn ein alter Bekannter, der seinerseits wiederum neu bei Newcastle ist. Matthias Jaissle werkt seit Sommer als Cheftrainer bei den „Magpies“.
Meistertitel, Cupsieg, Champions League
Zwei Jahre lang arbeiteten Trainer Jaissle und Spieler Dedic bei Red Bull Salzburg gemeinsam, wurden zweimal Meister, einmal Cupsieger und mischten in der Champions League mit – bevor sich Jaissle relativ unvermittelt und überraschend in die Wüste vertschüsste.
Dedic wiederum war als Teenager via Sturm Graz zu den Salzburger Bullen gestoßen. Im Vorjahr wechselte er zu Benfica und jetzt zu Newcastle. Ob Jaissla und Dedic in England auch erfolgreich zusammenarbeiten werden?
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