Mann versuchte, Frau Kleidung vom Leib zu reißen

Zum Angriff kam es gegen 18.30 Uhr, als die Frau durch die Parkanlage in Liesing ging. Nachdem sie der Täter, der nur eine Short trug, zu Boden gebracht hatte, würgte er sie. Die 25-Jährige wehrte sich gegen den ihr Unbekannten jedoch aus Leibeskräften, schaffte es schließlich sich zu befreien, indem sie ihrem Angreifer das Handy gegen die Stirn schlug, und konnte davonlaufen. Außerhalb des Parks alarmierte sie die Polizei.