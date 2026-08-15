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Attackiert, gewürgt

Mann versuchte, Frau Kleidung vom Leib zu reißen

Wien
15.08.2026 14:04
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur ihrem Mut und ihrer massiven Gegenwehr ist es zu verdanken, dass eine 25-Jährige am Freitagabend in einem Wiener Park ihrem Peiniger entkommen konnte. Die Frau war von hinten von einem ihr völlig Unbekannten attackiert und zu Boden gerissen worden. Danach versuchte der Täter, ihr die Kleider vom Leib zu reißen.

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Zum Angriff kam es gegen 18.30 Uhr, als die Frau durch die Parkanlage in Liesing ging. Nachdem sie der Täter, der nur eine Short trug, zu Boden gebracht hatte, würgte er sie. Die 25-Jährige wehrte sich gegen den ihr Unbekannten jedoch aus Leibeskräften, schaffte es schließlich sich zu befreien, indem sie ihrem Angreifer das Handy gegen die Stirn schlug, und konnte davonlaufen. Außerhalb des Parks alarmierte sie die Polizei. 

„Äußerst aggressiv und unkooperativ“
Während die Frau, die bei dem Angriff leichte Verletzungen erlitten hatte, von der Rettung versorgt wurde, machte sich die Exekutive auf die Suche nach dem Angreifer. Der Verdächtige, ein 39-jähriger Österreicher, konnte noch im Park ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Der Mann habe sich „äußerst aggressiv und unkooperativ“ gezeigt, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Auch wurde er im Zuge der Amtshandlung rabiat, schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und auch mehrmals gegen die Fensterscheibe eines Polizeiautos. 

„Der 39-Jährige wurde wegen des Verdachts der versuchten geschlechtlichen Nötigung, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung sowie der versuchten schweren Sachbeschädigung angezeigt“, so Gutt. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen laufen.

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