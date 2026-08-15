Frau niedergefahren, auf Flucht selbst gestürzt

Beamte hatten den Burschen am Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Heiligenstädter Straße erwischt – denn er war mit seinem E-Scooter verbotenerweise auf dem Gehsteig unterwegs. Zwar versuchten die Polizisten, den 16-Jährigen durch Rufe und Zeichen dazu zu bringen, stehenzubleiben – doch der Teenager dachte erst gar nicht daran und raste weiter. Kurz darauf kam es, wie es kommen musste: Eine Frau kam aus einem Hauseingang und betrat den Gehsteig, der Bursche rammte sie, die 48-Jährige stürzte und verletzte sich.