Frau niedergefahren, auf Flucht selbst gestürzt

Ohne Rücksicht auf Verluste ist ein 16-Jähriger am Freitagnachmittag im Wiener Bezirk Döbling mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen und hat die Rechnung für sein Verhalten präsentiert bekommen. Nicht nur stieß der Bursche auf der Flucht vor der Polizei eine Passantin nieder – er kam kurz darauf selbst zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu.
Beamte hatten den Burschen am Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Heiligenstädter Straße erwischt – denn er war mit seinem E-Scooter verbotenerweise auf dem Gehsteig unterwegs. Zwar versuchten die Polizisten, den 16-Jährigen durch Rufe und Zeichen dazu zu bringen, stehenzubleiben – doch der Teenager dachte erst gar nicht daran und raste weiter. Kurz darauf kam es, wie es kommen musste: Eine Frau kam aus einem Hauseingang und betrat den Gehsteig, der Bursche rammte sie, die 48-Jährige stürzte und verletzte sich.
Gleise führten zu jähem Fluchtende
Auch das hielt den Jugendlichen nicht davon ab, weiterzufahren. Erst die Gleise der Straßenbahn führten zu einem jähen Ende der Flucht. Denn der Bursche rutschte mit dem E-Scooter aus und kam selbst zu Sturz. Dabei erlitt er laut Polizei schwere Verletzungen. Sowohl der 16-Jährige als auch die 48-Jährige wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.
Wenig später sollte sich auch herausstellen, dass der E-Scooter gar nicht im Straßenverkehr verwendet werden darf. Denn das 700 Watt starke Gefährt könne „eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h“ erreichen, teilte die Polizei mit. Es wurde sichergestellt, der 16-Jährige mehrfach angezeigt.
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