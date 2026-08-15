Platz neun! ÖLV-Girls laufen am Finale vorbei

„Wir können ja schneller laufen!“

„Wir können ja schneller laufen, wir hätten es draufgehabt“, haderte Isabel Posch. Ein Tenor, in den alle anderen Läuferinnen natürlich einfielen. Leni Lindner: „Das war ja keine schlechte Leistung von uns, aber eben nicht gut genug!“ Karin Strametz: „Es ist so schade, wir hätten es ja schaffen können.“ Christania Williams: „Es war ein gutes Rennen von uns. Das war wirklich Pech, dass wir nicht weiterkamen.“ Die erste und zweite Übergabe klappte gut, bei der dritten Übergabe von Christania Williams auf Isabel Posch wurden vielleicht die entscheidenden Hundertstel verschenkt…