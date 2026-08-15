Alkolenker schlitterte mit Pkw in Bahnunterführung

Vermeidung von Frontalaufprallen: Der Absetzer soll verhindern, dass das scharfkantige, offene Ende einer Leitschiene bei einem Unfall wie eine Lanze die Karosserie eines Fahrzeugs durchdringt.

Obwohl das Bauteil die Sicherheit erhöhen soll, birgt es bei hoher Geschwindigkeit auch Gefahren: Fährt ein Auto frontal und mittig auf die Schräge auf, wirkt der Leitschienenabsetzer wie eine Rampe.

Das Fahrzeug kann dadurch ausgehebelt werden, abheben, sich überschlagen oder über die Absicherung hinaus in tiefere Bereiche wie Gräben oder Bahnunterführungen stürzen.