Alkolenker schlitterte mit Pkw in Bahnunterführung

Zertrümmerte Autoteile lagen überall auf der Fahrbahn, als die Einsatzkräfte nach Feistritz ob Bleiburg (Kärnten) alarmiert wurden. Ein 31-Jähriger aus Slowenien verunfallte am Samstag um 1.15 Uhr auf der Bleiburger Straße.
Im Ortsgebiet von Gonowetz kam der 31-Jährige mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab. Und als er auf einem Leitschienenabsetzer auffuhr, stürzte er in die dortige Bahnunterführung. Das Auto prallte schließlich gegen die Wand der Unterführung.
Mit im Auto war sein 29-jähriger Beifahrer. Beide wurden während des Unfalles unbestimmten Grades verletzt. Sie konnten sich selbst noch aus dem Wrack befreien.
Obwohl das Bauteil die Sicherheit erhöhen soll, birgt es bei hoher Geschwindigkeit auch Gefahren: Fährt ein Auto frontal und mittig auf die Schräge auf, wirkt der Leitschienenabsetzer wie eine
Das Fahrzeug kann dadurch ausgehebelt werden, abheben, sich überschlagen oder über die Absicherung hinaus in tiefere Bereiche wie Gräben oder Bahnunterführungen stürzen.
Alkotest positiv
Die beiden Opfer wurden noch vor Ort vom Notarzt versorgt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.
Im Anschluss an den Rettungseinsatz führte die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg die notwendigen Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten durch. Auch der Abschleppdienst unterstützte bei der Bergung des Unfallfahrzeuges.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.