Mallorca-Urlauber steckte nach Kopfsprung im Sand

Der 37-jährige Deutsche kletterte am Freitagnachmittag an der Playa de Palma auf eine Betonmauer, von dort machte er einen Kopfsprung ins Meer. Was der Urlauber offenbar nicht bedachte: An der Stelle ist das Wasser nur etwa 50 Zentimeter bis einen Meter tief, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.