Nächste Aufreger-Debatte um Pool vor Theater

Die Aktion sei bewusst umgedeutet und missverstanden worden in die Richtung: Es sei so heiß und wir Weißen dürften nicht ins Schwimmbad, sagt Emilia Zenzile Roig. „So war das ein Segen für die Rechten.“ Roig ist Autorin und Politologin aus Frankreich und eine schwarze Person, die in Berlin lebt. „Das Narrativ dahinter mit einem angeblichen anti-weißen Rassismus hat funktioniert.“