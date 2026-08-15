Neuer Ansturm auf Ceuta: Zusammenstöße, Festnahmen

Wieder wird Glaube erweckt, der Weg nach Europa sei offen

In sozialen Medien kursieren seit dem Mega-Ansturm Aufrufe zu gemeinsamen weiteren Massenüberquerungen am 15. August. In großen Gruppen auf Plattformen wie Facebook, TikTok und Instagram sind Slogans wie „Brüder, 15.08.2026“ und „Unsere letzte Chance“ zu lesen. Wieder wird der Glaube erweckt, der Weg nach Europa sei über Ceuta offen. Die Aufrufe sind sowohl in Arabisch als auch in Französisch verfasst, um ein breiteres Publikum anzusprechen.