Total kaputt! Er gneißt seinen großen Erfolg nicht

Unglaubliche Szenen bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham! Weil er völlig entkräftet und offenbar orientierungslos durchs Ziel torkelte, realisierte der Franzose Aurélien Quinion minutenlang nicht, dass er soeben Bronze im Marathon-Gehen gewonnen hatte.
Er konnte nicht verbergen, dass er total kaputt war. Aurélien Quinion quälte sich in unter drei Stunden über die Ziellinie. Freude? Offenbar keine Spur. Ein wenig hat ihm die Erschöpfung wohl die Orientierung verloren. Quinion geht etwas hilflos auf und ab. Dass er gerade einen großen Coup gelandet hat, erschließt sich ihm noch lange nicht.
Ungar bestraft
Als Erster nahm ihn der spanischen Silbermedaillengewinner in die Arme und gratulierte – Quinion wusste noch nicht, wozu. Aber tatsächlich hatte er soeben die Bronze-Medaille gewonnen, obwohl er de facto als Vierter ins Ziel gekommen war. Aber dem Ungarn Bence Venyercsán, der unmittelbar vor Quinion gefinisht hatte, wurde eine Zeitstrafe aufgebrummt, wodurch seine Medaille perdu und für Quinion reserviert war.
Dass die Bronzene ihm gehört, war Quinion aber immer noch nicht klar. Es sollten noch Minuten vergehen, bis ihm die Organisatoren klarmachen konnte, was es geschlagen hat. Erst, als der Franzose zum Siegerfoto gewunken wurde, dämmerte es ihm nach und nach. Und schön langsam realisierte er seinen großen Erfolg und konnte ihn auch genießen.
Gold holte sich der Italiener Massimo Stano, Silber ging an Spaniens Miguel Angel Lopez. Und Bronze schnappte sich Aurelien Quionion. Inzwischen ist auch er sich sicher.
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