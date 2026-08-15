Total kaputt! Er gneißt seinen großen Erfolg nicht

Dass die Bronzene ihm gehört, war Quinion aber immer noch nicht klar. Es sollten noch Minuten vergehen, bis ihm die Organisatoren klarmachen konnte, was es geschlagen hat. Erst, als der Franzose zum Siegerfoto gewunken wurde, dämmerte es ihm nach und nach. Und schön langsam realisierte er seinen großen Erfolg und konnte ihn auch genießen.