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Mehr als ein Schütze?

Mehrere Verletzte nach Schüssen auf US-Uni

Ausland
15.08.2026 15:16
Fünf Menschen angeschossen: Großeinsatz an US-Universität
Fünf Menschen angeschossen: Großeinsatz an US-Universität(Bild: AP/Hilary Powell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schüsse auf dem Gelände einer Universität im US-Bundesstaat Virginia haben am Samstag mehrere Menschen verletzt. Fünf Personen wurden mit Schussverletzungen vor Wohngebäuden der Virginia State University gefunden – eine von ihnen befindet sich in kritischem Zustand. Hinweise auf mehrere Verdächtige sorgen unterdessen für einen Großeinsatz auf dem Campus.

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Die Polizei wurde am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) wegen gemeldeter Schüsse zum Campus in Ettrick südlich der Hauptstadt Richmond gerufen. Einsatzkräfte fanden dort fünf Menschen mit Schussverletzungen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie der Lokalsender WTVR unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Campus zunächst abgeriegelt
Eine Person sei in kritischem Zustand, vier weitere hätten nicht lebensgefährliche Verletzungen, hieß es demnach. Der Campus blieb nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt.

Nach Angaben der Universität waren mehrere Verdächtige an dem Vorfall beteiligt. Wie viele Personen tatsächlich geschossen haben sollen und was den Schüssen vorausging, war zunächst unklar. Auch über mögliche Festnahmen gab es zunächst keine Angaben.

Studierende und Beschäftigte wurden aufgefordert, den betroffenen Bereich zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen.

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Schüsse kurz vor Semesterbeginn
Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor Beginn des neuen Semesters. Laut offiziellem Kalender der Universität soll der Unterricht am Montag starten. Erst am Freitag hatte die Hochschule ihre neuen Studierenden bei einer Willkommenszeremonie begrüßt.

Die 1882 gegründete Virginia State University gehört zu den historisch Schwarzen Hochschulen der USA, den sogenannten Historically Black Colleges and Universities (HBCU). Nach Angaben der Universität studieren dort rund 5000 Menschen.

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