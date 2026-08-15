Mehrere Verletzte nach Schüssen auf US-Uni

Schüsse auf dem Gelände einer Universität im US-Bundesstaat Virginia haben am Samstag mehrere Menschen verletzt. Fünf Personen wurden mit Schussverletzungen vor Wohngebäuden der Virginia State University gefunden – eine von ihnen befindet sich in kritischem Zustand. Hinweise auf mehrere Verdächtige sorgen unterdessen für einen Großeinsatz auf dem Campus.