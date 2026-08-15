Salzburg visiert Einzug in die Europa League an

Seit Donnerstag ist klar, dass Salzburg in dieser Saison international dabei sein wird. Doch mit der Conference League wollen sich die Bullen nicht zufrieden geben, das große Ziel lautet Europa League. Die letzte Hürde in diese ist der schwedische Meister Mjällby.
„Das ist die pure Erleichterung, so ein Spiel erlebt man nicht jeden Tag“, schnaufte Torhüter Christian Zawieschitzky nach dem 3:3 gegen Pafos durch. Durch den Aufstieg auf Zypern ist eine internationale Ligaphase für Salzburg fix, das Mindestziel somit erreicht. Doch bereits kurz nach dem Spiel richteten die Bullen ihren Blick schon nach vorne. Jetzt wollen sie gegen den schwedischen Meister Mjällby, der in der Champions-League-Qualifikation an Slovan Bratislava scheiterte, auch den letzten Schritt in Richtung Europa League gehen. „Der gesamte Verein hat ein Riesenziel, dass er sich für dafür qualifizieren möchte“, stellte Knipser Haris Tabakovic klar. Dominik Schmid pflichtete dem Bosnier bei: „Jetzt wollen wir den Sack zumachen.“
„Das Maximale erreichen“
Während die Spieler den kommenden Gegner noch nicht so richtig kennen (Zawieschitzky: „Ich wusste nicht einmal gegen wen wir spielen, weil ich mich voll auf Pafos konzentriert habe.“), hat Trainer Danny Röhl den Klub aus Skandinavien bereits ein bisschen analysiert: „Das ist eine sehr gefestigte Mannschaft gegen die wir bestehen müssen.“ Dennoch gab auch der 37-Jährige das klare Ziel Europa League vor: „Es ist schön, dass wir fix international spielen. Aber jetzt wollen wir das Maximale erreichen.“
Das Hinspiel steigt bereits kommenden Donnerstag in Schweden. Sieben Tage darauf kommt es dann in Salzburg zum Retourmatch.
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