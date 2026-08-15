Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 3:3 bei Pafos

Salzburg visiert Einzug in die Europa League an

Sport
15.08.2026 14:00
Erleichtert: Salzburgs Nikolas Veratschnig (M.).
Erleichtert: Salzburgs Nikolas Veratschnig (M.).(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Seit Donnerstag ist klar, dass Salzburg in dieser Saison international dabei sein wird. Doch mit der Conference League wollen sich die Bullen nicht zufrieden geben, das große Ziel lautet Europa League. Die letzte Hürde in diese ist der schwedische Meister Mjällby.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Das ist die pure Erleichterung, so ein Spiel erlebt man nicht jeden Tag“, schnaufte Torhüter Christian Zawieschitzky nach dem 3:3 gegen Pafos durch. Durch den Aufstieg auf Zypern ist eine internationale Ligaphase für Salzburg fix, das Mindestziel somit erreicht. Doch bereits kurz nach dem Spiel richteten die Bullen ihren Blick schon nach vorne. Jetzt wollen sie gegen den schwedischen Meister Mjällby, der in der Champions-League-Qualifikation an Slovan Bratislava scheiterte, auch den letzten Schritt in Richtung Europa League gehen. „Der gesamte Verein hat ein Riesenziel, dass er sich für dafür qualifizieren möchte“, stellte Knipser Haris Tabakovic klar. Dominik Schmid pflichtete dem Bosnier bei: „Jetzt wollen wir den Sack zumachen.“ 

„Das Maximale erreichen“
Während die Spieler den kommenden Gegner noch nicht so richtig kennen (Zawieschitzky: „Ich wusste nicht einmal gegen wen wir spielen, weil ich mich voll auf Pafos konzentriert habe.“), hat Trainer Danny Röhl den Klub aus Skandinavien bereits ein bisschen analysiert: „Das ist eine sehr gefestigte Mannschaft gegen die wir bestehen müssen.“ Dennoch gab auch der 37-Jährige das klare Ziel Europa League vor: „Es ist schön, dass wir fix international spielen. Aber jetzt wollen wir das Maximale erreichen.“

Lesen Sie auch:
Haris Tabakovic wird von seinen Mitspielern gefeiert.
FC Red Bull Salzburg
„Hattrick-Haris“ herausragend – ein Joker glänzte
13.08.2026

Das Hinspiel steigt bereits kommenden Donnerstag in Schweden. Sieben Tage darauf kommt es dann in Salzburg zum Retourmatch. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
15.08.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
130.803 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
111.438 mal gelesen
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
89.801 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1820 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1529 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
865 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf