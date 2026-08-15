Salzburg visiert Einzug in die Europa League an

„Das ist die pure Erleichterung, so ein Spiel erlebt man nicht jeden Tag“, schnaufte Torhüter Christian Zawieschitzky nach dem 3:3 gegen Pafos durch. Durch den Aufstieg auf Zypern ist eine internationale Ligaphase für Salzburg fix, das Mindestziel somit erreicht. Doch bereits kurz nach dem Spiel richteten die Bullen ihren Blick schon nach vorne. Jetzt wollen sie gegen den schwedischen Meister Mjällby, der in der Champions-League-Qualifikation an Slovan Bratislava scheiterte, auch den letzten Schritt in Richtung Europa League gehen. „Der gesamte Verein hat ein Riesenziel, dass er sich für dafür qualifizieren möchte“, stellte Knipser Haris Tabakovic klar. Dominik Schmid pflichtete dem Bosnier bei: „Jetzt wollen wir den Sack zumachen.“