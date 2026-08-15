Bei Testspiel verletzt! Sorgen um Konrad Laimer

In der achten Spielminute lieferte sich Laimer ein Duell mit Leipzigs Kapitän David Raum und blieb schließlich auf dem Rasen liegen. Nach einer Weile rappelte sich der ÖFB-Teamspieler wieder auf, merkte aber bald, dass es für ihn nicht weitergeht. Er hatte sich am rechten Oberschenkel verletzt.