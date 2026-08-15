Bei Testspiel verletzt! Sorgen um Konrad Laimer

Sorgen um Konrad Laimer! Der ÖFB-Teamspieler musste im Vorbereitungsspiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig im Rahmen des Telekom-Cups schon nach wenigen Minuten angeschlagen vom Platz.
Was ein spannendes Vorbereitungsspiel zwischen Bayern und RB Leipzig werden sollte, wurde für Konrad Laimer möglicherweise zu einem bitteren Nachmittag. Denn der Bayern-Kicker hat sich nur wenige Minuten nach Spielbeginn bei einem Zweikampf verletzt.
In der achten Spielminute lieferte sich Laimer ein Duell mit Leipzigs Kapitän David Raum und blieb schließlich auf dem Rasen liegen. Nach einer Weile rappelte sich der ÖFB-Teamspieler wieder auf, merkte aber bald, dass es für ihn nicht weitergeht. Er hatte sich am rechten Oberschenkel verletzt.
Sprechchöre und Zuspruch von ÖFB-Kollegen
Laimer wurde kurz behandelt und schließlich für Sacha Boey ausgewechselt. Der Österreicher humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht und mit Hilfe von Betreuern in Richtung Kabine. Dort folgen weitere Untersuchungen. Details sind noch keine Bekannt. Bleib zu hoffen, dass sich Laimer bei der Aktion nicht schwerer verletzt hat.
Von den Bayern-Fans wurde Laimer mit tosendem Applaus und „Konni-Laimer“-Sprechchören verabschiedet. Am Weg in die Kabine richtete auch ÖFB-Teamkollege Christoph Baumgartner noch ein paar Worte an Laimer. Der Leipziger laboriert selbst noch an den Folgen seiner schweren Oberschenkelverletzung, die ihn auch die WM gekostet hatte.
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