Mit Maria, Musik und Kräutern auf dem Wörthersee

Zum bereits 72. Mal legen Schiffe zum Hochfest Mariä Himmelfahrt ab. An den Anlegestellen am Wörthersee wird die Gottesmutter ebenfalls gefeiert – mit Instrumentalkonzerten, mit offenem Singen, mit Begegnung.
Eine lange Tradition hat die Marienschiffsprozession am Wörthersee: 1954 wurde aus dem portugiesischen Wallfahrtsort Fátima eine Marienstatue für die Klagenfurter Kirche St. Josef geholt. Um ihr Ankommen festlich zu gestalten, wurde die Muttergottes per Schiff von Velden nach Klagenfurt gefahren, vom Ufer trug man sie in einer Lichterprozession zur Kirche. Die Begeisterung der Gläubigen führte zur jährlichen Schiffsprozession zu Mariä Himmelfahrt, die mittlerweile Iris Binder von der Klagenfurter Dompfarre/ Stadtpastoral organisiert.
Drittes Schiff kommt Prozession entgegen
Heuer fährt der Prozession ein Schiff entgegen: Die Santa Lucia der Schifffahrt Velden legt um 19.30 Uhr in Velden ab und kommt gegen 22 Uhr wieder zurück (Karten: 0664/ 136 9191).
Die 72. Marienschiffsprozession am heutigen Abend des Hochfestes Mariä Himmelfahrt beginnt um 19.30 Uhr: Die Stadtkapelle Klagenfurt stimmt musikalisch auf die feierliche Prozession ein. Die Klagenfurter Bürgerfrauen verabschieden die Pilger. Informationen zur Geschichte der Wallfahrt gibt es in deutscher, italienischer und englischer Sprache. Einlass auf die beiden Schiffe ist ab 19.45 Uhr bei der Anlegestelle am Metnitzstrand Klagenfurt (Restkarten: www.wsg.co.at/webshop).
Gemeinden an Anlegestellen sorgen für schöne Programmpunkte
Nach dem Segen durch Bischof Josef Marketz legen die Schiffe um 20.15 Uhr ab und fahren nach Krumpendorf (20.20 Uhr). Dort werden selbst gemachten Kräutersträußchen verkauft (ab 19 Uhr) und gesegnet; die Singgemeinschaft lädt zum offenen Singen ein (20.45 Uhr). In Pörtschach (die Schiffe legen dort etwa um 21.15 Uhr an) spielt die Blasmusik St. Marein/Steiermark ein Promenadenkonzert im Musikpavillon (19.30 Uhr). In Velden (22.10 Uhr) gibt der Musikverein Velden ab 20 Uhr ein Konzert. In Maria Wörth (23.10 Uhr), wo die Prozession mit der Erneuerung der Weihe an die Gottesmutter ihren Abschluss findet, überraschen Lichtprojektion auf beiden Kirchen.
Die Kurzansprachen bei den fünf Anlegestellen hält dieses Jahr der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler. Die Rückkehr in Klagenfurt erfolgt gegen Mitternacht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.