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Himmelfahrt am Schiff

Mit Maria, Musik und Kräutern auf dem Wörthersee

Kärnten
15.08.2026 08:01
Mit der Marienstatue und Gläubigen auf dem Wörthersee.
Mit der Marienstatue und Gläubigen auf dem Wörthersee.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Zum bereits 72. Mal legen Schiffe zum Hochfest Mariä Himmelfahrt ab. An den Anlegestellen am Wörthersee wird die Gottesmutter ebenfalls gefeiert – mit Instrumentalkonzerten, mit offenem Singen, mit Begegnung.

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Eine lange Tradition hat die Marienschiffsprozession am Wörthersee: 1954 wurde aus dem portugiesischen Wallfahrtsort Fátima eine Marienstatue für die Klagenfurter Kirche St. Josef geholt. Um ihr Ankommen festlich zu gestalten, wurde die Muttergottes per Schiff von Velden nach Klagenfurt gefahren, vom Ufer trug man sie in einer Lichterprozession zur Kirche. Die Begeisterung der Gläubigen führte zur jährlichen Schiffsprozession zu Mariä Himmelfahrt, die mittlerweile Iris Binder von der Klagenfurter Dompfarre/ Stadtpastoral organisiert.

Drittes Schiff kommt Prozession entgegen
Heuer fährt der Prozession ein Schiff entgegen: Die Santa Lucia der Schifffahrt Velden legt um 19.30 Uhr in Velden ab und kommt gegen 22 Uhr wieder zurück (Karten: 0664/ 136 9191).

Die 72. Marienschiffsprozession am heutigen Abend des Hochfestes Mariä Himmelfahrt beginnt um 19.30 Uhr: Die Stadtkapelle Klagenfurt stimmt musikalisch auf die feierliche Prozession ein. Die Klagenfurter Bürgerfrauen verabschieden die Pilger. Informationen zur Geschichte der Wallfahrt gibt es in deutscher, italienischer und englischer Sprache. Einlass auf die beiden Schiffe ist ab 19.45 Uhr bei der Anlegestelle am Metnitzstrand Klagenfurt (Restkarten: www.wsg.co.at/webshop).

Gemeinden an Anlegestellen sorgen für schöne Programmpunkte
Nach dem Segen durch Bischof Josef Marketz legen die Schiffe um 20.15 Uhr ab und fahren nach Krumpendorf (20.20 Uhr). Dort werden selbst gemachten Kräutersträußchen verkauft (ab 19 Uhr) und gesegnet; die Singgemeinschaft lädt zum offenen Singen ein (20.45 Uhr). In Pörtschach (die Schiffe legen dort etwa um 21.15 Uhr an) spielt die Blasmusik St. Marein/Steiermark ein Promenadenkonzert im Musikpavillon (19.30 Uhr). In Velden (22.10 Uhr) gibt der Musikverein Velden ab 20 Uhr ein Konzert. In Maria Wörth (23.10 Uhr), wo die Prozession mit der Erneuerung der Weihe an die Gottesmutter ihren Abschluss findet, überraschen Lichtprojektion auf beiden Kirchen.

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Die Kurzansprachen bei den fünf Anlegestellen hält dieses Jahr der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler. Die Rückkehr in Klagenfurt erfolgt gegen Mitternacht.

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