Mit Maria, Musik und Kräutern auf dem Wörthersee

Gemeinden an Anlegestellen sorgen für schöne Programmpunkte

Nach dem Segen durch Bischof Josef Marketz legen die Schiffe um 20.15 Uhr ab und fahren nach Krumpendorf (20.20 Uhr). Dort werden selbst gemachten Kräutersträußchen verkauft (ab 19 Uhr) und gesegnet; die Singgemeinschaft lädt zum offenen Singen ein (20.45 Uhr). In Pörtschach (die Schiffe legen dort etwa um 21.15 Uhr an) spielt die Blasmusik St. Marein/Steiermark ein Promenadenkonzert im Musikpavillon (19.30 Uhr). In Velden (22.10 Uhr) gibt der Musikverein Velden ab 20 Uhr ein Konzert. In Maria Wörth (23.10 Uhr), wo die Prozession mit der Erneuerung der Weihe an die Gottesmutter ihren Abschluss findet, überraschen Lichtprojektion auf beiden Kirchen.