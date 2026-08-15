Bayern-Neuling erklärt ungewöhnliche Rückennummer

Nur selten entscheidet sich ein 50-Millionen-Euro-Spieler freiwillig für eine eher ungewöhnliche Rückennummer wie die 34. Dass Bayern-Neuzugang Ismael Saibari künftig mit dieser Nummer auflaufen wird, hat allerdings einen traurigen Grund ...
Die Nummer ist seinem guten Freund, dem ehemaligen Fußballer Abdelhak Nouri, gewidmet. Nouri erlitt vor neun Jahren bei einem Testspiel zwischen Ajax Amsterdam und Werder Bremen in Tirol einen Herzstillstand und musste auf dem Platz reanimiert werden. Aufgrund einer unzureichenden Sauerstoffversorgung trug der damals 20-Jährige schwere und bleibende Hirnschäden davon – seine Fußballkarriere war damit beendet.
Deswegen tragt Saibari ab sofort die alte Nummer des ehemaligen Youngsters. Damit ist er übrigens nicht alleine, denn auch Nouris ehemaliger Teamkollege und Ex-ManUnited-Spieler Donny van de Beek lief jahrelang mit der 34 auf.
Bester Spieler der Eredivisie
Ismael Saibari wechselte im Sommer für rund 50 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister. In der vergangenen Saison wurde der Marokkaner als bester Spieler der niederländischen Eredivisie geehrt, nachdem er mit PSV Eindhoven den dritten Meistertitel in Folge holte.
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