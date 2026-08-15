Bayern-Neuling erklärt ungewöhnliche Rückennummer

Die Nummer ist seinem guten Freund, dem ehemaligen Fußballer Abdelhak Nouri, gewidmet. Nouri erlitt vor neun Jahren bei einem Testspiel zwischen Ajax Amsterdam und Werder Bremen in Tirol einen Herzstillstand und musste auf dem Platz reanimiert werden. Aufgrund einer unzureichenden Sauerstoffversorgung trug der damals 20-Jährige schwere und bleibende Hirnschäden davon – seine Fußballkarriere war damit beendet.