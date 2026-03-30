Immer perfekter: Firmen im Visier von KI-Hackern

Ein Klick auf den Anhang genügt und der Schaden ist enorm. Eine E-Mail vom Chef, eine schnelle Überweisung – und das Geld ist weg. Immer öfter werden Unternehmen Opfer von Cybercrime. Künstliche Intelligenz verstärkt diese Entwicklung massiv – die „Krone Vorarlberg“ hat berichtet. Was früher einzelne, oft leicht erkennbare Betrugsversuche waren, ist heute ein Dauerzustand – hochprofessionell und schwer zu durchschauen.