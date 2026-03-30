Immer perfekter: Firmen im Visier von KI-Hackern

Experten warnen: Vorarlberger Betriebe müssen sich auf neue Cyberangriffe vorbereiten. In Österreich war in den letzten Jahren rund jede dritte Firma betroffen, viele berichten von fast täglichen Angriffen.
Ein Klick auf den Anhang genügt und der Schaden ist enorm. Eine E-Mail vom Chef, eine schnelle Überweisung – und das Geld ist weg. Immer öfter werden Unternehmen Opfer von Cybercrime. Künstliche Intelligenz verstärkt diese Entwicklung massiv – die „Krone Vorarlberg“ hat berichtet. Was früher einzelne, oft leicht erkennbare Betrugsversuche waren, ist heute ein Dauerzustand – hochprofessionell und schwer zu durchschauen.
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