Die Drei-Sekunden-Formel für mehr Gelassenheit

Plötzlich steuern Sie wieder selbst

In diesen drei Sekunden rutscht Ihr Denken vom Autopiloten zurück ins Cockpit. Sie gewinnen Klarheit, bevor Sie sprechen oder handeln. Sie bemerken vielleicht sogar, dass die Situation weniger dramatisch ist, als sie im ersten Moment gewirkt hat. Und Sie reagieren nicht mehr aus Stress, sondern aus innerer Stabilität heraus. Das macht Ihre Kommunikation ruhiger, klarer und deutlich wirksamer.