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EU-Staaten einig:

Neue Bearbeitungsgebühr gegen Flut kleiner Pakete

Digital
27.03.2026 07:42
Laut EU-Kommission kamen 2024 täglich rund zwölf Millionen Pakete in der EU an.
Laut EU-Kommission kamen 2024 täglich rund zwölf Millionen Pakete in der EU an.(Bild: Andreas Tröster)
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Von krone.at

Im Kampf gegen die Flut kleiner Pakete von Online-Käufen aus Drittstaaten führt die EU eine neue Bearbeitungsgebühr ein. Ab 1. November soll die neue Abgabe zusätzlich zu den geplanten neuen Zollgebühren für jedes im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkt gelten und von den nationalen Behörden erhoben werden.

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Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder am Donnerstag in Brüssel. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr muss noch von der EU-Kommission festgelegt werden. Mit der Abgabe sollen die steigenden Kosten durch die wachsende Zahl kleiner Sendungen aus dem Online-Handel gedeckt werden – etwa die Sichtung und Kontrolle bei der Einfuhr.

Neue Zollgebühren kommen
Zwar können Pakete mit einem Wert von bis zu 150 Euro bisher zollfrei in die Staatengemeinschaft eingeführt werden. Um unerwünschten Billigimporten etwas entgegenzusetzen, gilt jedoch ab Juli für jedes Paket mit einem Warenwert bis 150 Euro eine Abgabe in Höhe von drei Euro.

Diese Maßnahme soll vorübergehend gelten, bis eine neue digitale Plattform zur Abwicklung und Kontrolle an den Start geht und dann alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sind. Derzeit ist das für 2028 geplant.

Lesen Sie auch:
Die EU schafft die Zollfreigrenze von 150 Euro für Packerl aus Drittstaaten ab (Symbolbild).
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12.11.2025

Wer zahlt‘s am Ende?
Mit dem Abschaffen der Freigrenze soll etwa sichergestellt werden, dass alle Händler – unabhängig von ihrem Standort – die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben. Ob günstige Produkte durch die neuen Abgaben teurer werden, ist noch unklar. Theoretisch könnten auch die Produzenten oder Importeure die Mehrkosten übernehmen.

Die neuen Regeln dürften etwa Online-Händler wie Shein, Temu, AliExpress oder auch Amazon betreffen. Der Online-Handel hat in den vergangenen Jahren zu einem exponentiellen Anstieg bei Lieferungen kleiner Warenpakete mit geringem Wert in die EU geführt. Laut EU-Kommission kamen 2024 täglich rund zwölf Millionen Pakete in der EU an, deutlich mehr als in den beiden Vorjahren.

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