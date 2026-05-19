3800 Insolvenzverfahren: Das sind die Gründe

„Fehlendes Know-how“ und Unerfahrenheit

Mehr als fünfzehn Prozent der Unternehmensinsolvenzen waren dann auf „Gründungsfehler“ zurückzuführen. „Fehlendes Know-how“ sowie Unerfahrenheit machten das Gros der Fälle in der Kategorie aus. Dazu kamen Fälle, in denen das Jungunternehmen mit zu wenig Eigenkapital ausgestattet war.

Für rund elf Prozent der Insolvenzen waren strategische Fehler ursächlich. In den meisten Fällen reagierten die Unternehmensleiter hier nicht, nicht rechtzeitig oder mangelhaft auf Marktveränderungen. Dazu kamen überzogene Expansionen sowie Streit in der Chefetage. Weitere Ursachenkategorien waren „persönliches Verschulden bzw. Fahrlässigkeit“ (9 Prozent), unbeherrschbare Umstände wie beispielsweise Naturkatastrophen, Kriegshandlungen oder Krankheit (7,2 Prozent) sowie „externe Vorkommnisse (7 Prozent). In letztere Kategorie fallen gestiegene Zinsen, rechtliche Änderungen sowie die Insolvenz eines Abnehmers oder Lieferanten.