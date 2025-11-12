EU schafft Zollfreigrenze für Packerl ab

Seit 2023 hat sich die Zahl dieser Sendungen mehr als verdoppelt – von 1,9 Milliarden auf 4,17 Milliarden. Im Vorjahr wurden insgesamt rund 4,6 Milliarden Päckchen in die EU importiert. Die Abschaffung der Zollfreigrenze wird laut dem Rat von allen EU-Ländern unterstützt und soll auch ein Zeichen an die europäischen Händlerinnen und Händler sein. Der exponentielle Anstieg habe zu unlauterem Wettbewerb für EU-Unternehmen geführt und Umweltbedenken aufgeworfen, teilte der Europarat mit.