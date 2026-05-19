Putin in China: Hat Trump das Nachsehen?

Wenige Tage nach Donald Trumps Besuch wird Wladimir Putin heute in China erwartet. Neben der Stärkung der Zusammenarbeit wolle Putin aus erster Hand über die Gespräche mit dem US-Präsidenten informiert werden. Unsere Frage des Tages vom 19. Mai lautet: „Putin in China: Hat Trump weltpolitisch das Nachsehen?“