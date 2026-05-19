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Frage des Tages

Putin in China: Hat Trump das Nachsehen?

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19.05.2026 11:45
Bei Putins Besuch in China soll die Partnerschaft der beiden Länder ausgebaut werden.
Bei Putins Besuch in China soll die Partnerschaft der beiden Länder ausgebaut werden.(Bild: AP/Sergei Bobylev)
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Von Community

Wenige Tage nach Donald Trumps Besuch wird Wladimir Putin heute in China erwartet. Neben der Stärkung der Zusammenarbeit wolle Putin aus erster Hand über die Gespräche mit dem US-Präsidenten informiert werden. Unsere Frage des Tages vom 19. Mai lautet: „Putin in China: Hat Trump weltpolitisch das Nachsehen?“

0 Kommentare

Was erwarten Sie von den Gesprächen zwischen dem russischen und dem chinesischen Staatschef? Welche Auswirkungen könnte dies auf die europäische und die US-amerikanische Wirtschaft haben? Welchen Einfluss erwarten Sie auf die geopolitische Sicherheitslage? 

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