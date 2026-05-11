Seien Sie bei diesen Schlagergrößen live dabei

Die „Krone“ macht es möglich und bringt Sie 2026 wieder mitten hinein in die größten Konzert- und Festivalmomente des Landes. Von Volksmusik über Schlager bis zu internationalen Stadion-Shows: Dieses Jahr wartet ein außergewöhnlich dichtes Musikprogramm auf Sie und Sie können live dabei sein.
Ob Gänsehaut in den Alpen, Mega-Shows in den Stadien oder emotionale Sommernächte am See – zahlreiche „Krone“ Leser haben bereits unvergessliche Konzerterlebnisse gewonnen. Jetzt geht es in die nächste Runde und die „Krone“ bringt Sie zu den größten Schlagerkünstler und – Events des Jahres.
Schlagerparty in den Nockbergen
In Bad Kleinkirchheim in den Kärntner Nockbergen findet am 19. und 20. Juni erneut das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ statt. Bereits zum 31. Mal wird die Region zur großen Bühne für Volksmusik und Schlager und zählt damit zu den traditionsreichsten Musikveranstaltungen im Alpenraum. Das Open Air verbindet Live-Musik mit einer eindrucksvollen Bergkulisse und hat sich über Jahrzehnte zu einem der größten Publikumsevents in Österreich entwickelt.
Tausende Besucher vor Ort und ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen sorgen jedes Jahr für eine besondere Mischung aus Festivalstimmung und Fernsehereignis. Durch den Abend führen erneut Marco Ventre und Stefanie Hertel, die das Programm mit viel Erfahrung und Nähe zum Publikum begleiten.
Andreas Gabalier ruft Sie zu sich
Von 3. bis 5. Juli wird die Klagenfurter Ostbucht am Wörthersee erneut zur großen Open-Air-Arena. Die einzigartige Lage direkt am Wasser macht die Location zu einem der spektakulärsten Veranstaltungsorte im Süden Österreichs und bietet den perfekten Rahmen für große Live-Produktionen. Ein Höhepunkt des Wochenendes ist der 4. Juli, wenn Andreas Gabalier auftritt. Mit seinen größten Hits und neuen Songs verwandelt er die Ostbucht in eine energiegeladene Konzertarena, in der tausende Fans gemeinsam feiern.
Schlagerqueen Helene Fischer und Roland Kaiser
Von 3. bis 7. Juni findet im Planai Stadion in Schladming das erste „Summer-Opening Schladming-Dachstein“ statt und bringt zahlreiche Stars in die Region. Mit dabei am 5. Juni ist Roland Kaiser, welcher sein gesamtes Schlagerrepertoire nach Schladming bringt. Bekannt für zeitlose Hits wie „Santa Maria“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“, verbindet Roland Kaiser klassische Schlagertradition mit modernen Live-Arrangements und einer klaren, unverwechselbaren Bühnenpräsenz.
Am 11. Juli gastiert Helene Fischer im Ernst-Happel-Stadion in Wien im Rahmen ihrer großen 20-jährigen Jubiläumstour. Die Show ist als modernes 360°-Stadionerlebnis konzipiert und verbindet eine aufwendig inszenierte Bühnenshow mit einem Rückblick auf zwei Jahrzehnte voller Hits. Das Publikum erwartet ein musikalisches Spektakel, das klassische Songs mit neuen Arrangements und einer großflächigen Live-Inszenierung kombiniert.
Italienische Schlagernacht in Mörbisch
Am 11. August 2026 verwandelt sich die Seebühne in Mörbisch am Neusiedler See erneut in eine Bühne für italienische Musikmomente im Rahmen der „Italienischen Schlagernacht“. Im Mittelpunkt stehen Al Bano und Romina Power, die gemeinsam ihre größten Klassiker präsentieren. Die Kombination aus Seeatmosphäre, Live-Band und internationalen Hits sorgt für ein musikalisches Sommerhighlight mit besonderem Flair.
Andrea Berg in Kitzbühel
Mit ihrer markanten Stimme und einer der erfolgreichsten Karrieren im deutschsprachigen Schlager zählt sie zu den prägendsten Künstlerinnen des Genres. Die Rede ist von Andrea Berg, welche im Kitzbüheler Tennisstadion am 29. August auftritt und für einen emotionalen Abschluss des Konzertsommermonats in Tirol sorgen wird.
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie zu den größten Schlagerevents – und Konzerten des gesamten Jahres bringen. Wir verlosen
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.