Seien Sie bei diesen Schlagergrößen live dabei

Andreas Gabalier ruft Sie zu sich

Von 3. bis 5. Juli wird die Klagenfurter Ostbucht am Wörthersee erneut zur großen Open-Air-Arena. Die einzigartige Lage direkt am Wasser macht die Location zu einem der spektakulärsten Veranstaltungsorte im Süden Österreichs und bietet den perfekten Rahmen für große Live-Produktionen. Ein Höhepunkt des Wochenendes ist der 4. Juli, wenn Andreas Gabalier auftritt. Mit seinen größten Hits und neuen Songs verwandelt er die Ostbucht in eine energiegeladene Konzertarena, in der tausende Fans gemeinsam feiern.