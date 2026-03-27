Fast jeder 3. Händler verwies falsch auf Rabatte

Unterschiedliche Taktiken

Die Behörden identifizierten zudem einige Verkaufstaktiken. Mehr als die Hälfte der Händler (6 von 10), die Preisvergleiche nutzten (34 Prozent), erläuterten die Referenz für den Preis nicht eindeutig. Knapp ein Fünftel (18 Prozent) verwendete Druckverkaufstechniken wie etwa einen Countdown-Timer, wobei mehr als die Hälfte dieser Fälle irreführend gewesen seien. Außerdem versuchten Portale (36 Prozent), den Warenkörben optionale Artikel hinzuzufügen – in einigen dieser Fälle ohne nach Zustimmung zu fragen (4 von 10).