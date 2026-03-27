Fast jeder 3. Händler verwies falsch auf Rabatte

Fast jeder dritte Online-Händler hat am Black Friday oder dem Cyber Monday falsch auf Rabatte verwiesen. Das stellten Verbraucherschutzbehörden aus 23 EU-Staaten, darunter auch Österreich, sowie Island und Norwegen an den Aktionstagen Ende November beziehungsweise Anfang Dezember 2025 fest.
Die Verbraucherschützer prüften die Verkaufstaktiken von ausgewählten Portalen in ihren jeweiligen Ländern – insgesamt 314 Online-Händler. Viele von ihnen verstießen gegen das EU-Verbraucherrecht. So verwiesen 30 Prozent der Händler etwa falsch auf ihre Rabatte. Der Referenzpreis für einen Rabatt müsse nach EU-Recht der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage sein.
Unterschiedliche Taktiken
Die Behörden identifizierten zudem einige Verkaufstaktiken. Mehr als die Hälfte der Händler (6 von 10), die Preisvergleiche nutzten (34 Prozent), erläuterten die Referenz für den Preis nicht eindeutig. Knapp ein Fünftel (18 Prozent) verwendete Druckverkaufstechniken wie etwa einen Countdown-Timer, wobei mehr als die Hälfte dieser Fälle irreführend gewesen seien. Außerdem versuchten Portale (36 Prozent), den Warenkörben optionale Artikel hinzuzufügen – in einigen dieser Fälle ohne nach Zustimmung zu fragen (4 von 10).
„Keine Entschuldigung“
Black Friday und Cyber Monday böten eine große Chance für Unternehmen und Verbraucher, teilte die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen, mit. „Ein gutes Schnäppchen ist jedoch keine Entschuldigung, um die Regeln zu betrügen. Verbraucher erwarten eine faire Behandlung, egal ob sie online oder offline einkaufen.“
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