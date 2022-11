„Black Friday“: Acht Tipps für die Schnäppchenjagd

Der „Black Friday“ ist einer der umsatzstärksten Tage des Jahres für den Handel. Nach der durch Corona bedingten zweijährigen Auszeit, in der die Rabattschlacht vorwiegend virtuell stattfand, darf heuer endlich auch der stationäre Handel wieder kräftig mitmischen. Ob die Portemonnaies der Österreicher allerdings noch so locker sitzen werden wie vor der Pandemie, ist angesichts der massiven Teuerung fraglich. 2019 hatten der „Black Friday“ und der darauf folgende „Cyber Monday“ laut Handelsverband immerhin 400 Millionen Euro in die Kassen gespült. Im Schnitt gab jeder Österreicher an den beiden Sondereinkaufstagen 260 Euro aus.