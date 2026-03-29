Boom von Vagina-OPs – bald auch bei uns?

Es ist ein Thema, über das man nicht gerne redet – zu groß ist für viele die Scham. Das Geschäft mit den Intim-Korrekturen boomt dennoch. „Ich finde das schade, dass man nicht darüber spricht. Der Intimbereich ist genauso Teil unseres Körpers. Wenn man sich geniert und nicht darüber spricht, leidet oft das Selbstvertrauen und das Sexualleben darunter“, schickt der renommierte plastische Chirurg Dr. Najib Chichakli unserem Gespräch voraus. Und: „Auch Genitalien altern mit der Zeit und man kann sehr viel dagegen tun, um das ästhetisch und medizinisch zu verbessern.“