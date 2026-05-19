„Es ist Irrglaube, dass jeder integrierbar ist“

Keine soziale Hängematte

Die Details dazu legte Antauer gestern in St. Pölten vor. Wichtigster Punkt: „Die Integrationsleistung ist vorrangig von den zugewanderten Personen zu erbringen“, heißt es gleich zu Beginn des Kodex. Festgelegt wird auch, dass Zuwanderer ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten müssen. Das ist auch für die ÖVP wesentlich: „Wenn Zuwanderer glauben, es sich in der sozialen Hängematte gemütlich machen zu können, sind sie bei uns an der falschen Adresse“, sieht Parteigeschäftsführer Matthias Zauner die ÖVP auf einer Linie mit den Freiheitlichen.