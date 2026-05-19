Teamspieler zu Stammgast in der Champions League

Eine grandiose Chance! Der Kärntner Sebastian Sablatnig verlässt Aich/Dob nach zwei Saisonen wieder – und heuert beim Spitzenklub ACH Laibach an. Der slowenische Dauermeister ist Stammgast in der Champions League und holte diese Saison dann auch noch Platz drei im CEV-Cup. „Ich war schon kurz vor der Unterschrift in Finnland – aber als Laibach angefragt hat, musste ich keine Sekunde überlegen“, grinst Sablatnig. „Es ist ein Megaschritt für eine Herausforderung und mich – aber genau das habe ich gesucht.“