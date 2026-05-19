Ein „kleiner Schwarzer“ für die Pflanzenwelt

Fast jeder trinkt Kaffee. Vor allem in Firmen fällt deshalb viel Kaffeesatz an. Und was kann man daraus machen? Dünger! Unter der Marke BeansSaver zeigt eine Burgenländerin wie.
Hinter der im Mai 2023 gegründete BeResilient GmbH aus Gols stecken Vera Amtmann und Christoph Moser. Sie beraten und begleiten Betriebe bei der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft – unter der Marke BeanSaver® insbesondere rund um eine Kaffee-Kreislaufwirtschaft. „Wir wollten nicht nur beraten, sondern auch selbst etwas tun. Und da sind wir auf Kaffee gekommen“, erklärt Vera Amtmann.
Denn nur ein Prozent der Bohne wird zu dem heiß begehrten Getränk. 99 Prozent sind Kaffeesatz. Insgesamt werden rund 65.000 Tonnen Kaffee im Jahr in Österreich zu Kaffee. „Rechnet man das mal zwei hat man den Kaffeesatz, der da anfällt“, so Amtmann.
Ein Produkt, das wirklich Sinn macht
Vielleicht kennt man es ja von Oma, dass sie manchmal Kaffeesatz in die Pflanzen gibt. „Das ist allerdings nur für die Pflanzen gut, die eine saure Erde mögen“, weiß Vera Amtmann. Sie hat sich viel damit beschäftigt und gemeinsam mit Partnerbetrieben wurde unter Zusetzung von Schafwolle und Holz ein Kaffeedünger entwickelt, der für alle Pflanzen passt. „Gemeinsam mit der Firma Starkl haben wir einen Ganzjahresdünger, einen für mediterrane Pflanzen und einen für Gemüse und Co. auf den Markt gebracht“, schildert Amtmann.
Auch internationale Aufmerksamkeit
Zu bekommen ist er außerdem als Saisonprodukt bei Interspar und im Lagerhaus in Frauenkirchen und Gols. Auch international hat BeanSaver schon auf sich aufmerksam gemacht. So ist der burgenländische Dünger in der Tschechischen Republik genauso zu haben wie wohl bald in deutschen Edeka-Filialen.
Derzeit ist man noch auf der Suche nach Handels- und Vertriebspartner. Auch ein anderes Produkt ist derzeit in Planung, davon wird aber noch nicht viel verraten. Wer den Dünger ausprobieren möchte: Die Krone Burgenland verlost die drei verschiedenen Düngersorten via der Krone Burgenland Facebook-Seite. Mehr Infos zum Produkt auch unter beansaver.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.