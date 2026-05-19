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Dünger aus Kaffee

Ein „kleiner Schwarzer“ für die Pflanzenwelt

Burgenland
19.05.2026 08:00
Vera Amtmann mit dem ersten Produkt, dem Ganzjahresdünger.
Vera Amtmann mit dem ersten Produkt, dem Ganzjahresdünger.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Fast jeder trinkt Kaffee. Vor allem in Firmen fällt deshalb viel Kaffeesatz an. Und was kann man daraus machen? Dünger! Unter der Marke BeansSaver zeigt eine Burgenländerin wie. 

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Hinter der im Mai 2023 gegründete BeResilient GmbH aus Gols stecken Vera Amtmann und Christoph Moser. Sie beraten und begleiten Betriebe bei der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft – unter der Marke BeanSaver® insbesondere rund um eine Kaffee-Kreislaufwirtschaft. „Wir wollten nicht nur beraten, sondern auch selbst etwas tun. Und da sind wir auf Kaffee gekommen“, erklärt Vera Amtmann.

Der getrockene Kaffeesatz wird mit Parntern zu Dünger weiterverarbeitet.
Der getrockene Kaffeesatz wird mit Parntern zu Dünger weiterverarbeitet.(Bild: Charlotte Titz)

Denn nur ein Prozent der Bohne wird zu dem heiß begehrten Getränk. 99 Prozent sind Kaffeesatz. Insgesamt werden rund 65.000 Tonnen Kaffee im Jahr in Österreich zu Kaffee. „Rechnet man das mal zwei hat man den Kaffeesatz, der da anfällt“, so Amtmann.

Ein Produkt, das wirklich Sinn macht
Vielleicht kennt man es ja von Oma, dass sie manchmal Kaffeesatz in die Pflanzen gibt. „Das ist allerdings nur für die Pflanzen gut, die eine saure Erde mögen“, weiß Vera Amtmann. Sie hat sich viel damit beschäftigt und gemeinsam mit Partnerbetrieben wurde unter Zusetzung von Schafwolle und Holz ein Kaffeedünger entwickelt, der für alle Pflanzen passt. „Gemeinsam mit der Firma Starkl haben wir einen Ganzjahresdünger, einen für mediterrane Pflanzen und einen für Gemüse und Co. auf den Markt gebracht“, schildert Amtmann.

Auch internationale Aufmerksamkeit
Zu bekommen ist er außerdem als Saisonprodukt bei Interspar und im Lagerhaus in Frauenkirchen und Gols. Auch international hat BeanSaver schon auf sich aufmerksam gemacht. So ist der burgenländische Dünger in der Tschechischen Republik genauso zu haben wie wohl bald in deutschen Edeka-Filialen.

Derzeit ist man noch auf der Suche nach Handels- und Vertriebspartner. Auch ein anderes Produkt ist derzeit in Planung, davon wird aber noch nicht viel verraten. Wer den Dünger ausprobieren möchte: Die Krone Burgenland verlost die drei verschiedenen Düngersorten via der Krone Burgenland Facebook-Seite. Mehr Infos zum Produkt auch unter beansaver.at

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