Ein „kleiner Schwarzer“ für die Pflanzenwelt

Ein Produkt, das wirklich Sinn macht

Vielleicht kennt man es ja von Oma, dass sie manchmal Kaffeesatz in die Pflanzen gibt. „Das ist allerdings nur für die Pflanzen gut, die eine saure Erde mögen“, weiß Vera Amtmann. Sie hat sich viel damit beschäftigt und gemeinsam mit Partnerbetrieben wurde unter Zusetzung von Schafwolle und Holz ein Kaffeedünger entwickelt, der für alle Pflanzen passt. „Gemeinsam mit der Firma Starkl haben wir einen Ganzjahresdünger, einen für mediterrane Pflanzen und einen für Gemüse und Co. auf den Markt gebracht“, schildert Amtmann.