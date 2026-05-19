Eine neue Verbindung zum Weltraum am Hafelekar

Durch den Austausch einzelner Lichtteilchen zwischen einem Quantensatelliten und zwei Bodenstationen können zwei Orte an der Erdoberfläche absolut abhörsicher kommunizieren oder Quantencomputer global vernetzt werden. Über das Hafelekar funktioniert es deshalb so gut, weil aufgrund der Höhe Signalverluste zwischen dem Satelliten und der Bodenstation bereits reduziert werden. „Bis der Austausch von Lichtstrahlen zwischen Bodenstation und Satelliten funktioniert, sind einige Herausforderungen zu bewältigen. Beispielsweise sorgen Turbulenzen in der Atmosphäre für eine zufällige Ablenkung des Lichts in beliebige Richtungen. Diese müssen live gemessen und korrigiert werden“, schildert Stefan Frick vom Institut für Experimentalphysik.