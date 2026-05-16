Lebenstraum vom Wohnen am Wasser geht in Erfüllung

Der „Sonnenweiher“ in Grafenwörth ist fertiggestellt: 206 Wohneinheiten liegen an dem See, ein Drittel ist schon vergeben. Ob Einzel- oder Mehr-familienhaus: In der Anlage in Grafenwörth gehen Wohn- und Lebensträume in Erfüllung. Ein Lokalaugenschein.
Aufstehen, Frühstück machen und schon beim ersten Blick nach draußen blickt man auf klares Wasser: Am „Sonnenweiher“ Grafenwörth im Bezirk Tulln, einem ambitionierten Projekt der Niederösterreichischen Versicherung (NV), sind nun alle 206 Häuser und Wohneinheiten fertig. Man kann mit „Projektbotschafter“ Bernhard Lackner mitfühlen, wie erleichtert er ist, dass sein „Herzensprojekt“ nun vieles bieten kann. „Wenn man die ganze Länge der Wasserfläche nutzt, kommt man – hin und retour – auf eine sportliche Distanz von zwei Kilometern“, sagt der „Projektvater“, während Bewohner Harald Schmit mit seinem Standup-Paddle am Steg des Musterhauses „anlegt“. Kühler Wind kräuselt durchs Haar, als er beschreibt, was die Anlage für ihn und auch die bereits eingezogenen Bewohner (ein Drittel ist schon vergeben) um den mäanderförmig angelegten See so attraktiv macht. „Die Menschen, die sich hier niederlassen, haben eines gemeinsam: ein Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit, jeden Moment zu genießen“, sagt Lackner.
Sportlicher Bewohner erzählt von spontanem Entschluss
Und auch für Bewohner Schmit war es ein schneller Entschluss, warum er sich an dem Ort im Bezirk Tulln niedergelassen hat: „Eigentlich wollte ich mir das nur einmal ansehen, da kam gleich von einem Nachbarn des Musterhauses die Einladung auf einen Kaffee“, sagt der stolze Grundbesitzer. „Mich überzeugte das stets glasklare Wasser und die Nähe zum Donauradweg“, schmunzelt er. „Ich war immer schon aktiv – hier habe ich die Gelegenheit, mich im Nu im Wasser abzukühlen oder sportlich zu betätigen.“
Aus Nachbarschaften entstehen Freundschaften
Von Paaren über Familien bis zu Senioren – einen weiteren Vorteil bringt die Gemeinschaft, die durch eigene Treffpunkte auch gefördert wird“, so Lackner. Dies reicht vom Motorikpark bis zum Mehrzweckgebäude, das die Anrainer für Feste aller Art nutzen können. Und trotzdem: „Möchte man sich zurückziehen, hat jeder seine privaten Quadratmeter im und rund um das Haus.“
Jedes Haus hat eine eine eigene Wärme-Tiefenbohrung
Auch technisch gesehen haben die Gebäude des Sonnenweihers einiges zu bieten: So verfügt etwa jedes Haus über eine Heizung mit einer 120-Meter-Tiefenbohrung und modernstem Innenraumstandard. Übergeben wird schlüsselfertig – ab 488.000 Euro ist man dabei. Mehrere Musterhäuser sind für verschiedenste Wohnbedürfnisse bestens ausgelegt und zu besichtigen. Auch die Lage macht die Anlage attraktiv – im Dreieck Wachau, Krems und Grafenegg.
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