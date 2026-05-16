Lebenstraum vom Wohnen am Wasser geht in Erfüllung

Aufstehen, Frühstück machen und schon beim ersten Blick nach draußen blickt man auf klares Wasser: Am „Sonnenweiher“ Grafenwörth im Bezirk Tulln, einem ambitionierten Projekt der Niederösterreichischen Versicherung (NV), sind nun alle 206 Häuser und Wohneinheiten fertig. Man kann mit „Projektbotschafter“ Bernhard Lackner mitfühlen, wie erleichtert er ist, dass sein „Herzensprojekt“ nun vieles bieten kann. „Wenn man die ganze Länge der Wasserfläche nutzt, kommt man – hin und retour – auf eine sportliche Distanz von zwei Kilometern“, sagt der „Projektvater“, während Bewohner Harald Schmit mit seinem Standup-Paddle am Steg des Musterhauses „anlegt“. Kühler Wind kräuselt durchs Haar, als er beschreibt, was die Anlage für ihn und auch die bereits eingezogenen Bewohner (ein Drittel ist schon vergeben) um den mäanderförmig angelegten See so attraktiv macht. „Die Menschen, die sich hier niederlassen, haben eines gemeinsam: ein Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit, jeden Moment zu genießen“, sagt Lackner.