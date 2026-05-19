Co-Trainer traf und ein Feldspieler stand im Tor

Improvisationskünstler

Stans musste jedoch improvisieren: Beide Torhüter fielen verletzt aus, weshalb Feldspieler Hami Karahasanoglu zwischen die Pfosten rückte. „Hami hat das echt super gemacht und auch starke Paraden gezeigt“, lobte Trainer Martin Bischofer den Notfall-Goalie.

Auch die Gäste aus Zell zollten dem improvisierten Schlussmann Respekt. „Er hat hochkarätige Chancen gehalten und war stark im Eins-gegen-eins“, sagte Peter Patsch, spielender Co-Trainer der Zillertaler, der selbst den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte.