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FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Co-Trainer traf und ein Feldspieler stand im Tor

Sport
19.05.2026 07:00
Hochstaffl (l.) traf in Minute 89. und vier Gegentore trotz starker Leistung von Karahasanoglu ...
Hochstaffl (l.) traf in Minute 89. und vier Gegentore trotz starker Leistung von Karahasanoglu (r.)(Bild: Amir Beganovic)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Im Fan.at-Spiel der Runde zwischen SV Stans und SV Zell am Ziller ging es in der Gebietsliga Ost darum, wer den „Ausrutscher“ von Tabellenführer Bad Häring nutzen konnte. Verletzungsbedingte Ausfälle prägten bereits im Vorfeld die Partie – ein Feldspieler glänzte als Goalie.

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Der Patzer des Tabellenführers in der Gebietsliga Ost eröffnete die Chance – doch Stans ließ sie liegen. Nachdem Spitzenreiter Bad Häring das Gipfeltreffen bei Hippach mit 0:3 verlor, hätte Stans als Dritter Boden gutmachen können. Stattdessen setzte es gegen Zell/Ziller eine 2:4-Heimniederlage.

Improvisationskünstler
Stans musste jedoch improvisieren: Beide Torhüter fielen verletzt aus, weshalb Feldspieler Hami Karahasanoglu zwischen die Pfosten rückte. „Hami hat das echt super gemacht und auch starke Paraden gezeigt“, lobte Trainer Martin Bischofer den Notfall-Goalie.

Auch die Gäste aus Zell zollten dem improvisierten Schlussmann Respekt. „Er hat hochkarätige Chancen gehalten und war stark im Eins-gegen-eins“, sagte Peter Patsch, spielender Co-Trainer der Zillertaler, der selbst den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte.

Simon Müller (r.) ist einer der jungen Wilden bei Zell/Ziller.
Simon Müller (r.) ist einer der jungen Wilden bei Zell/Ziller.(Bild: Amir Beganovic)

Jugend im Fokus
„Vor allem in Halbzeit zwei waren wir besser und haben das stark gemacht“, analysierte Patsch. Mit dem 4:2-Erfolg in Stans setzte Zell/Ziller den Lauf fort. Sechs Siege aus neun Partien bedeuten Platz sechs in der Tabelle, zudem entwickelten sich die Zeller zum zweitbesten Rückrunden-Team. „Wir sind auf einem guten Weg, mit vielen jungen Spielern“, freute sich Patsch.

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