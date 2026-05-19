Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start ist geglückt

ESA-Mission „Smile“ auf langem Weg zum Zielorbit

Wissen
19.05.2026 07:42
Der Satellit hob Dienstagfrüh an Bord einer Vega-C-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in ...
Der Satellit hob Dienstagfrüh an Bord einer Vega-C-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab.(Bild: AFP/M. PEDOUSSAUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie genau reagiert der magnetische Schutzschild der Erde auf Weltraumwetter? Um diese Frage zu beantworten, hat die europäische Raumfahrtagentur ESA die „Smile“-Mission ins All geschickt. Bis erste wissenschaftliche Daten der dreijährigen Mission verfügbar sind, dürfte es mehrere Monate dauern.

0 Kommentare

„Smile“ soll sowohl Sonnenwinde und energiereiche Ausbrüche der Sonne abbilden als auch die Reaktion des dynamischen Schutzschildes der Erde. Unter anderem sind Deutschland, Österreich, die Schweiz und China an dem Projekt beteiligt.

Instrumente zu Polarlichtern, Magnetfeld und Sonnenwind
Die Mission soll das Verständnis des Schutzschildes verbessern und erstmals Position, Form und Ausdehnung der Magnetosphäre als Ganzes darstellen. Auch darüber, wie Sonnenwinde Polarlichter und Stürme auslösen, erhoffen sich Forscherinnen und Forscher ein umfassendes Bild.

Video des Starts:

„Smile“ hat insgesamt vier Instrumente an Bord:

  • Mit einer Röntgenkamera soll die sonst nicht sichtbare Magnetosphäre abgebildet werden
  • Eine Ultraviolettkamera kann mehr als drei Tage am Stück Polarlichter erfassen
  • Ein Magnetometer zeichnet das Magnetfeld auf
  • Ein Ionenspektrometer nimmt Energie und Einfallsrichtung von Sonnenwind-Partikeln auf

Langer Weg bis Zielorbit
Die Rakete bringt den Flugkörper zunächst einmal in eine erdnahe Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 700 Kilometern. Durch mehrere Schübe soll der Satellit dann schließlich in seinen Zielorbit kommen: eine elliptische Umlaufbahn, die zwischen 5000 und 121.000 Kilometer von der Erde entfernt ist. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
19.05.2026 07:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Revolution im Orbit
Wie Satelliten die Erde nun in Echtzeit überwachen
Zeitraffer-Video
So sehr leiden die Räder von Mars-Rover „Curiosity
Buntes Naturschauspiel
Seltene Regenbogenwolke über Westjava gefilmt
Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
286.775 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
113.091 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Niederösterreich
Lebenstraum vom Wohnen am Wasser geht in Erfüllung
77.713 mal gelesen
Die Wohneinheiten schlingen sich um den mäanderartigen „See“.
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1514 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
897 mal kommentiert
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
742 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Wissen
Start ist geglückt
ESA-Mission „Smile“ auf langem Weg zum Zielorbit
Bereits erste Tests
Eine neue Verbindung zum Weltraum am Hafelekar
„Vertrauen schwindet“
Experten: Welt bleibt anfällig für neue Pandemien
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Krone Plus Logo
„Abnehmwunder“ im Test
Diese Pflaster kann man sich auf den Bauch picken!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf