ESA-Mission „Smile“ auf langem Weg zum Zielorbit

Langer Weg bis Zielorbit

Die Rakete bringt den Flugkörper zunächst einmal in eine erdnahe Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 700 Kilometern. Durch mehrere Schübe soll der Satellit dann schließlich in seinen Zielorbit kommen: eine elliptische Umlaufbahn, die zwischen 5000 und 121.000 Kilometer von der Erde entfernt ist.