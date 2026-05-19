Feuerwehr kämpfte gegen Brand neben Tankstelle an

Doch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude und eben die Tankstelle konnte zum Glück verhindert werden. Insgesamt standen acht Meter der Hecke in Brand. Wie es zum Brand gekommen war, ist unklar. Im Einsatz standen die Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Peter und Radenthein.