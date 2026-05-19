Angriff auf US-Moschee war wohl Hassverbrechen

Die Polizei hatte mit einem Großeinsatz auf Berichte über einen Schützen an dem Zentrum reagiert. Auf Hubschrauberaufnahmen war zu sehen, wie schwer bewaffnete Beamte Kinder aus dem Gebäude begleiteten.

Mehr als 30 Schüsse gefallen

Vor Ort fand die Exekutive drei getötete Männer erwachsenen Alters vor, einer davon ein Wachmann der Einrichtung. Bei den beiden anderen handelt es sich laut Medienberichten um Mitarbeiter. Es sollen mehr als 30 Schüsse gefallen sein.