Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeister warnt

Dieser Abstieg würde Steuerzahler Millionen kosten

Premier League
19.05.2026 07:20
West Ham United droht der Abstieg aus der Premier League.
West Ham United droht der Abstieg aus der Premier League.(Bild: AP/Owen Humphreys)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sollte Tottenham am Dienstagabend in der Premier League einen Punkt gegen Chelsea holen, ist der Abstieg von West Ham United so gut wie fix. Ein Szenario, das den Steuerzahlern in London Millionen kosten würde.

0 Kommentare

Grund dafür ist der Mietvertrag für das London Stadium, in dem die „Hammers“ seit 2016 ihre Heimspiele austragen. West Ham hat eine für 99 Jahre gültige Vereinbarung mit der Stadt London. Darin ist festgelegt, dass der Klub im Falle eines Abstiegs nur die Hälfte der Jahresmiete von rund 5 Millionen Euro (4,4 Millionen Pfund) bezahlen muss. Zudem könnten weitere kommerzielle Einnahmen des Stadions sinken.

Warnung des Bürgermeisters
Die nun drohende Finanzierungslücke im Londoner Haushalt müssten laut Bürgermeister Sadiq Khan die Steuerzahler ausgleichen, die ohnehin schon die Betriebskosten des Stadions finanzieren. Demnach würden zusätzliche 2,8 Millionen Euro (2,5 Millionen Pfund) an Kosten anfallen.

Sadiq Khan
Sadiq Khan(Bild: AP/Kin Cheung)

„Deshalb sage ich den Londonern, die keine Spurs-Fans sind: Ihr solltet wahrscheinlich West Ham die Daumen drücken“, sagte Khan der BBC. „Denn die Steuerzahler würden verlieren, wenn West Ham absteigt.“

Kritik am Vorgänger
Gleichzeitig kritisierte der Londoner Bürgermeister seinen Vorgänger Boris Johnson. Der habe 2012 „den denkbar schlechtesten Deal“ abgeschlossen, so Khan. Um einen Leerstand des für die Olympischen Spiele gebauten Stadions zu verhindern, wurde West Ham ein lukrativer Deal angeboten, der laut Kritikern zulasten der Steuerzahler geht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
19.05.2026 07:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
London
Premier LeagueWest Ham United F.C.
AbstiegBürgermeister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
286.775 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
113.091 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Niederösterreich
Lebenstraum vom Wohnen am Wasser geht in Erfüllung
77.713 mal gelesen
Die Wohneinheiten schlingen sich um den mäanderartigen „See“.
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1514 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
897 mal kommentiert
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
742 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Premier League
Trotz scharfer Kritik
Nagelsmann-Anruf: Neuer steht im deutschen WM-Tor!
Spektakulärer Plan
„Danke für nichts“ – nun Rückkehr von Adi Hütter?
Nach nur drei Monaten
Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera
Ärger um Sabotage
Banner-Eklat überschattet Bayerns Meisterfeier!
Historischer Erfolg
Sensation! Dorfklub steigt in die Bundesliga auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf