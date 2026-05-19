Dieser Abstieg würde Steuerzahler Millionen kosten

Grund dafür ist der Mietvertrag für das London Stadium, in dem die „Hammers“ seit 2016 ihre Heimspiele austragen. West Ham hat eine für 99 Jahre gültige Vereinbarung mit der Stadt London. Darin ist festgelegt, dass der Klub im Falle eines Abstiegs nur die Hälfte der Jahresmiete von rund 5 Millionen Euro (4,4 Millionen Pfund) bezahlen muss. Zudem könnten weitere kommerzielle Einnahmen des Stadions sinken.