Munich Re: Cybercrime weltweit auf dem Vormarsch

Immer häufigere und raffiniertere Angriffe seien eine Belastung für alle Gesellschaften und Volkswirtschaften. Alleine im Bereich Ransomware – also Angriffe, bei denen Rechner oder Systeme quasi in Geiselhaft genommen werden, um Lösegeld zu erpressen – ist die Zahl der öffentlich gelisteten Angriffe nach Daten der Rückversicherung im vergangenen Jahr um fast 50 Prozent gestiegen – „und die Attacken halten im Jahr 2026 unvermindert an“.