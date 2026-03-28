Neuer Strom-Sozialtarif: „Krone“ kennt die Details

Ab 1. April 2026 werden die Stromkosten für die Ärmsten in Österreich endlich planbar. Mit dem neuen bundesweiten „Sozialtarif“ will die Politik dafür sorgen, dass jene, die am schwersten zu kämpfen haben, nicht mehr von Preissprüngen überrascht werden. Doch wer bekommt ihn, was muss man tun, und wie hoch ist die Ersparnis wirklich?