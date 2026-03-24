Das sind die Tuberkulose-Hotspots in Europa

„Menschen, bei denen die Diagnose erst spät gestellt wird, haben ein höheres Risiko, Tuberkulose auf andere zu übertragen, und sind schwerer zu behandeln“, teilte die WHO mit. In Österreich werden laut Indra ungefähr 80 Prozent der Behandelten geheilt. Dass der Wert nicht noch höher sei, habe unter anderem mit Ortswechseln der Betroffenen zu tun. 2024 wurden nur fünf Fälle von schwerer und multiresistenter Tuberkulose registriert, 2025 bisher sechs.