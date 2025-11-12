Tuberkulose-Erkrankungen gehen weltweit zurück

Laut dem WHO-Bericht erkrankten im Vorjahr etwa 10,7 Millionen Menschen an Tuberkulose (TB), das ist ein Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Neuerkrankungen ging um 1,7 Prozent zurück. Dennoch gehört Tuberkulose weiterhin zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Im vergangenen Jahr starben weltweit 1,23 Millionen Menschen an der bakteriellen Krankheit. In Europa ist die jährliche Zahl der Toten in den vergangenen zehn Jahren um 49 Prozent gefallen, auch in Afrika wurde ein ähnlicher Rückgang verzeichnet.