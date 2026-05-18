Pkw kracht auf Autobahn in vollbesetzten Reisebus

Fataler Unfall am frühen Sonntagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Eine junge Pkw-Lenkerin fuhr bei Radfeld (Bezirk Kufstein) ungebremst auf einen vollbesetzten Reisebus auf. Die beiden Insassen des Autos wurden von Ersthelfern aus dem Wrack befreit. Die rund 70 Personen im Bus kamen mit dem Schrecken davon.