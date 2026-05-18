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„Schlimmer Fehler“: Kuriose Szene um Neymar

Fußball International
18.05.2026 07:31
(Bild: EPA/Sebastiao Moreira)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kuriose Szene rund um Brasiliens Superstar Neymar: Bei der 0:3-Heimniederlage seines Klubs FC Santos gegen Coritiba am Sonntag sollte der 34-Jährige eigentlich bloß kurz an der Seitenlinie behandelt werden, durfte danach aber nicht mehr auf den Platz zurückkehren.

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Der Grund: Dem vierten Offiziellen war eine folgenschwere Panne mit der Anzeigetafel unterlaufen. Während der Behandlung von Neymar machte sich sein Teamkollege Robinho Junior zur Einwechslung bereit, sollte aber für einen anderen Mitspieler gebracht werden. Der vierte Schiedsrichter Paulo Cesar Zanovelli hielt jedoch die Anzeigetafel hoch – und dort war plötzlich Neymars Rückennummer 10 zu sehen. Robinho lief sofort auf den Rasen, somit war für Neymar die Partie zu Ende.

Neymar war außer sich, sah sogar die Gelbe Karte. Kurz darauf hielt er jenen Zettel in die Fernsehkamera, mit dem Zanovelli zuvor darüber informiert worden war, dass Abwehrspieler Gonzalo Escobar - Rückennummer 31 – den Platz hätte verlassen sollen.

„Das war ein sehr schlimmer Fehler der Offiziellen, von diesem Typen, der die Nummern auf der Tafel anzeigt“, schimpfte Neymar.

Schafft er es in den WM-Kader?
Auch am Montag wird Neymar wieder im Zentrum einer Entscheidung stehen: Dann wird Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen endgültigen Kader für die bevorstehende WM 2026 bekannt geben. Man darf gespannt sein, ob der für seinen Hang zur Theatralik oft gescholtene Stürmerstar mit dabei ist ...

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