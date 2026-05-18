„Schlimmer Fehler“: Kuriose Szene um Neymar

Der Grund: Dem vierten Offiziellen war eine folgenschwere Panne mit der Anzeigetafel unterlaufen. Während der Behandlung von Neymar machte sich sein Teamkollege Robinho Junior zur Einwechslung bereit, sollte aber für einen anderen Mitspieler gebracht werden. Der vierte Schiedsrichter Paulo Cesar Zanovelli hielt jedoch die Anzeigetafel hoch – und dort war plötzlich Neymars Rückennummer 10 zu sehen. Robinho lief sofort auf den Rasen, somit war für Neymar die Partie zu Ende.