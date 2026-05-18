Einheimischentarife: Salzburg erhöht Druck auf EU

In dem neuerlichen Brief unterstreichen sie den Wunsch nach einer raschen Lösung. „Unser Ziel ist klar: Rechtssicherheit für Betriebe und die Umsetzung von Einheimischentarifen noch vor Beginn der kommenden Wintersaison“, so Schnöll. Für ihn seien günstigere Konditionen für Einheimische kein Privileg, sondern eine faire Anerkennung jener Leistungen, die die Bevölkerung vor Ort für den Tourismus bringt. Ohne diese Vorteile würde man die Akzeptanz gegenüber dem Tourismus riskieren. Nicht nur Salzburg kämpft um eine rechtssichere Lösung für die Betriebe. Auch das Tourismusland Tirol fordert eine rasche Umsetzung. Bis zu 1400 Euro im Jahr könnte sich eine Familie mit zwei Kindern nur beim Skifahren ersparen.