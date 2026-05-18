Golf-Sensation! Außenseiter schreibt Geschichte

„Ich hatte bisher eine frustrierende Saison. Deshalb übertrifft dieses Ergebnis meine bescheidenen Erwartungen selbstredend deutlich“, sagte der überwältigte Rai nach getaner Arbeit, mit der er auch für sein Heimatland Geschichtsträchtiges schaffte. Er gewann als erst zweiter Engländer die PGA Championship – und als erster seit 107 Jahren. Damals hatte der in die USA ausgewanderte Jim Barnes das Turnier nach seinem Erfolg bei der Premiere drei Jahre zuvor ein zweites Mal für sich entschieden.