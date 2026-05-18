„Salah hat den Stift aus der Granate gezogen!“

Mit einem Posting hat Mohamed Salah für große Aufregung in England gesorgt. „Er hat den Stift aus der Granate gezogen“, meint etwa Legende Gary Neville.
„Ich möchte, dass Liverpool wieder zu der aggressiven Offensivmannschaft wird, die die Gegner fürchten, und wieder zu einer Mannschaft, die Titel gewinnt. Das ist der Fußball, den ich zu spielen verstehe, und das ist die Identität, die wiederhergestellt und für immer bewahrt werden muss. Das darf nicht verhandelbar sein, und jeder, der zu diesem Verein kommt, sollte sich daran anpassen“, schrieb Salah nach der 2:4-Pleite gegen Aston Villa in den sozialen Medien. In England werden diese Worte als Kritik an Trainer Arne Slot interpretiert.
„Hier und da ein paar Spiele zu gewinnen, ist nicht das, worum es bei Liverpool gehen sollte. Alle Mannschaften gewinnen Spiele“, so der 33-jährige Ägypter, der den Klub im Sommer verlassen wird. „Liverpool wird immer ein Verein sein, der meiner Familie und mir sehr viel bedeutet. Ich möchte, dass er auch noch lange nach meinem Weggang erfolgreich ist.“
„Man kann ihn nicht zum Schweigen bringen“
Mit seinem brisanten Posting sorgt Salah jedoch für Unruhe. „Er hat den Sicherungsstift aus der Granate gezogen und sie auf dem Weg nach draußen mitten in den Raum geworfen“, sagt etwa ManUnited-Legende Gary Neville bei Sky Sports News. „Wäre er ein Spieler von Manchester United, wäre ich stinksauer. Aber was man bei einem Spieler dieses Kalibers niemals erreichen kann, ist, ihn zum Schweigen zu bringen.“
Nur auf Rang fünf
Aktuell liegt Liverpool nur auf Rang fünf in der Premier League. Noch haben die „Reds“ das CL-Ticket für die kommende Saison bei vier Punkten Vorsprung auf den Sechsten Bournemouth in der eigenen Hand. Bournemouth empfängt erst am Dienstag den Titelkandidaten Manchester City.
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