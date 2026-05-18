„Salah hat den Stift aus der Granate gezogen!“

„Ich möchte, dass Liverpool wieder zu der aggressiven Offensivmannschaft wird, die die Gegner fürchten, und wieder zu einer Mannschaft, die Titel gewinnt. Das ist der Fußball, den ich zu spielen verstehe, und das ist die Identität, die wiederhergestellt und für immer bewahrt werden muss. Das darf nicht verhandelbar sein, und jeder, der zu diesem Verein kommt, sollte sich daran anpassen“, schrieb Salah nach der 2:4-Pleite gegen Aston Villa in den sozialen Medien. In England werden diese Worte als Kritik an Trainer Arne Slot interpretiert.