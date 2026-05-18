Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisantes Posting

„Salah hat den Stift aus der Granate gezogen!“

Premier League
18.05.2026 08:09
Mohamed Salah
Mohamed Salah(Bild: EPA/PETER POWELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem Posting hat Mohamed Salah für große Aufregung in England gesorgt. „Er hat den Stift aus der Granate gezogen“, meint etwa Legende Gary Neville.

0 Kommentare

„Ich möchte, dass Liverpool wieder zu der aggressiven Offensivmannschaft wird, die die Gegner fürchten, und wieder zu einer Mannschaft, die Titel gewinnt. Das ist der Fußball, den ich zu spielen verstehe, und das ist die Identität, die wiederhergestellt und für immer bewahrt werden muss. Das darf nicht verhandelbar sein, und jeder, der zu diesem Verein kommt, sollte sich daran anpassen“, schrieb Salah nach der 2:4-Pleite gegen Aston Villa in den sozialen Medien. In England werden diese Worte als Kritik an Trainer Arne Slot interpretiert.

„Hier und da ein paar Spiele zu gewinnen, ist nicht das, worum es bei Liverpool gehen sollte. Alle Mannschaften gewinnen Spiele“, so der 33-jährige Ägypter, der den Klub im Sommer verlassen wird. „Liverpool wird immer ein Verein sein, der meiner Familie und mir sehr viel bedeutet. Ich möchte, dass er auch noch lange nach meinem Weggang erfolgreich ist.“

„Man kann ihn nicht zum Schweigen bringen“
Mit seinem brisanten Posting sorgt Salah jedoch für Unruhe. „Er hat den Sicherungsstift aus der Granate gezogen und sie auf dem Weg nach draußen mitten in den Raum geworfen“, sagt etwa ManUnited-Legende Gary Neville bei Sky Sports News. „Wäre er ein Spieler von Manchester United, wäre ich stinksauer. Aber was man bei einem Spieler dieses Kalibers niemals erreichen kann, ist, ihn zum Schweigen zu bringen.“

Nur auf Rang fünf
Aktuell liegt Liverpool nur auf Rang fünf in der Premier League. Noch haben die „Reds“ das CL-Ticket für die kommende Saison bei vier Punkten Vorsprung auf den Sechsten Bournemouth in der eigenen Hand. Bournemouth empfängt erst am Dienstag den Titelkandidaten Manchester City.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
18.05.2026 08:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
280.748 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
115.453 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
94.305 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1907 mal kommentiert
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
769 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
750 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Premier League
Nach nur drei Monaten
Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera
Ärger um Sabotage
Banner-Eklat überschattet Bayerns Meisterfeier!
Historischer Erfolg
Sensation! Dorfklub steigt in die Bundesliga auf
„Abenteuerlicher“ Plan
Debatte um Neuer: Kahn kritisiert Nagelsmann
CL-Ticket verpasst
Christian Ilzer: 0:4-Pleite „eine gute Botschaft“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf