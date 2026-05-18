Israel und Hisbollah griffen sich gegenseitig an

Ein Abgeordneter der Hisbollah sagte am Sonntag, die „direkten Verhandlungen“ mit Israel hätten nicht zu einer Feuerpause geführt und die libanesischen Behörden „in eine Sackgasse getrieben, die sie von Kompromiss zu Kompromiss führen wird, ohne Ergebnis“. Die libanesische Regierung habe „das Land in eine sehr schwere Krise gestürzt“, da sie nicht umsetzen könne, was Israel wolle – „insbesondere, was die Entwaffnung der Hisbollah betrifft“, fügte der Abgeordnete Hussein Haj Hassan hinzu.