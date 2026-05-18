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Trotz Waffenruhe

Israel und Hisbollah griffen sich gegenseitig an

Außenpolitik
18.05.2026 09:04
Israels Armee hat am Sonntag wieder den Südlibanon angegriffen.
Israels Armee hat am Sonntag wieder den Südlibanon angegriffen.(Bild: AFP/KAWNAT HAJU)
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Von krone.at

Trotz der Verlängerung der Waffenruhe hat Israels Armee erneut den Libanon angegriffen. Dabei kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. Die Hisbollah-Miliz feuerte am Wochenende wiederum Geschosse auf Israels Streitkräfte ab.

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Wie berichtet, hatten sich die beiden Nachbarländer erst am Freitag unter US-Vermittlung auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt.  Die brüchige Feuerpause gilt bereits seit Mitte April. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Verstöße vor. Die Hisbollah hat die Vernichtung Israels als erklärtes Ziel und lehnt sowohl direkte Gespräche mit Israels Regierung als auch die Waffenruhe ab.

Ein Abgeordneter der Hisbollah sagte am Sonntag, die „direkten Verhandlungen“ mit Israel hätten nicht zu einer Feuerpause geführt und die libanesischen Behörden „in eine Sackgasse getrieben, die sie von Kompromiss zu Kompromiss führen wird, ohne Ergebnis“. Die libanesische Regierung habe „das Land in eine sehr schwere Krise gestürzt“, da sie nicht umsetzen könne, was Israel wolle – „insbesondere, was die Entwaffnung der Hisbollah betrifft“, fügte der Abgeordnete Hussein Haj Hassan hinzu.

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Israel und der Libanon unterhalten keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand. Bei den jüngsten israelischen Angriffen sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Elf weitere Personen wurden verletzt. Nach Angaben Israels feuerte die Hisbollah rund 200 Geschosse auf israelisches Gebiet und Streitkräfte.

Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei feuerte die Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanons und schickte Bodentruppen über die Grenze. Laut offiziellen Angaben wurden mehr als 3000 Menschen getötet und mehr als eine Million vertrieben.

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