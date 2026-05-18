Südkorea will Streiks bei Samsung abwenden

Eine Anordnung zum Einsatz dieses selten angewandten Kriseninstruments kann vom Arbeitsminister erlassen werden. Und zwar dann, wenn der Staat die Einschätzung vertritt, dass ein Streitfall voraussichtlich der Wirtschaft oder dem öffentlichen Leben schaden wird. Die Anordnung untersagt Arbeitskämpfe unverzüglich für einen Zeitraum von 30 Tagen, während die Nationale Kommission ein Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren einleitet.