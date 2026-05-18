Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder

„Seit 2016 stieg der Anteil der Frauen ohne Kinderwunsch deutlich an. Im Jahr 2021 plante fast jede fünfte Frau im Alter von 20 bis 40 Jahren, kinderlos zu bleiben“, heißt in Datenanalysen für eine neue Ausgabe des „Geburtenbarometer“ der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Mitte der 1980er-Jahre waren es noch in etwa sieben Prozent. Sorgen über den Klimawandel, die Covid-19-Pandemie und steigende Lebenshaltungskosten dürften laut den Forschenden zu dem Anstieg beigetragen haben. Nicht einberechnet ist hier jener Anteil der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, etwa aus gesundheitlichen Gründen – damit könne die Kinderlosigkeit in Zukunft noch höher ausfallen, wird Demographin Caroline Berghammer in einer Mitteilung zitiert. Auch die Entwicklung, dass immer mehr junge Frauen kinderlos bleiben wollen, werde sich wohl noch verstärken, so ihre Annahme.