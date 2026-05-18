Zahl der Hinrichtungen auf Höchststand seit 1981

Die genaue Zahl ist ein Staatsgeheimnis. Weltweit wurden im vergangenen Jahr mindestens 2707 Menschen hingerichtet. Das ist ein Anstieg von 78 Prozent im Vergleich zu 2024. In diesen Zahlen ist China aber nicht enthalten, weil die Regierung diese Information nicht preisgibt. Die Menschenrechtsorganisation schätzt, dass dort mehrere Tausend Menschen pro Jahr hingerichtet werden. Bei den anderen Ländern führen laut Amnesty International (AI) der Iran und Saudi-Arabien, die gemeinsam 93 Prozent der 2707 Hinrichtungen ausmachten.