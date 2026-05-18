Tor und Traum-Assist! Messi glänzt bei Miami-Sieg

Superstar Lionel Messi von Österreichs Gruppengegner Argentinien befindet sich wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in glänzender Form. Angeführt vom achtmaligen Weltfußballer gewann Inter Miami sein Heimspiel in der Profiliga MLS gegen die Portland Timbers mit 2:0.
Messi erzielte den ersten Treffer selbst (31.) und bereitete das 2:0 durch German Berterame (42.) vor. In 13 Saisonspielen kommt der 38-Jährige damit bereits auf zwölf Tore und fünf Vorlagen.
Messis Tor zum 1:0:
Das 2:0:
Miami liegt mit 28 Punkten auf Platz zwei der Eastern Conference, zwei Zähler hinter dem Nashville SC.
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