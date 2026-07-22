Gefährliche Substanzen einfach im Keller gelagert

Besorgte Anrainer waren sich sicher und machten eine Meldung, wonach in einem Keller angeblich gefährliche Substanzen, Kanister und weitere Materialien gelagert wurden. Die Berufsfeuerwehr rückte in speziellen Schutzanzügen aus. Die Anrainer sollten Recht behalten. Es wurden 30 Gebinde mit diversen Chemikalien sichergestellt.