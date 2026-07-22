Gefährliche Substanzen einfach im Keller gelagert

Anrainer hatten in Wien-Alsergrund Alarm geschlagen. Sie vermuteten, dass in einem Kellerraum gefährliche Substanzen gelagert wurden. Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Sie machten eine brisante Entdeckung.
Besorgte Anrainer waren sich sicher und machten eine Meldung, wonach in einem Keller angeblich gefährliche Substanzen, Kanister und weitere Materialien gelagert wurden. Die Berufsfeuerwehr rückte in speziellen Schutzanzügen aus. Die Anrainer sollten Recht behalten. Es wurden 30 Gebinde mit diversen Chemikalien sichergestellt.
Große Gefahr beseitigt
Darunter befand sich das hochtoxische und krebserregende Chrom VI. Die gefährlichen Substanzen wurden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Containern der MA 48 zur Entsorgung übergeben.
Auch die Abteilungen Gesundheitsdienst, Luftreinhaltung, Baupolizei und Wiener Gewässer waren an dem Einsatz beteiligt. Die Chemikalien stammen von einer ehemaligen Glaserfirma.
„Bei potenziell hochgefährlichen Stoffen darf keine Zeit verloren werden. Durch die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Dienststellen konnte die größte Gefahr rasch und professionell beseitigt werden“, erklärt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe für Sofortmaßnahmen.
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